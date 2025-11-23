"Конфликт наперсточников": Портников о том, как Владимир Путин ошибся, когда обманывал Дональд Трамп

Виталий Портников

По словам Портникова, 20 ноября Кремль передал в Вашингтон «мирный план» через представителя Кирилла Дмитриева с расчетом, что он остановит санкции 21 ноября против российских нефтегигантов Роснефть и Лукойл.

Портников отмечает, что в администрации Трампа прекрасно отдавали себе отчет, что план представлен как предложение РФ — но в то же время санкции были оставлены в силе, и в отдельных случаях даже угрожало их усиление. Espreso

«Это был так называемый “конфликт наперсточников” – Путин играл в игру, которую на самом деле создал его противник. Трамп выиграл, Путин не понял, что это "мирное соглашение" его просто использовали», — подытожил Портников.

Напомним, что 28-пунктовый мирный план, одобренный Трампом, готовился по консультациям между США, Украиной и РФ. План касался четырех основных блоков: мира в Украине, гарантий безопасности, европейской безопасности и будущих отношений США с Украиной и Россией.

Хотя предложение Москвы поступило именно перед введением санкций, они не были отменены, что, по мнению Портникова, означает, что РФ недооценила партнера.

Портников предупреждает: если РФ и дальше будет считать, что способна управлять процессом и манипулировать США, она рискует оказаться в ситуации, когда сама станет жертвой не увидевшей игры. В то же время Украине стоит быть начеку — потому что даже если «мирный план» с виду звучит привлекательно, в нем могут быть скрытые условия, не отвечающие интересам украинского государства.

Напомним, план Трампа по 28 пунктам активно обсуждается США, однако его цель — скорее геополитическая игра с Россией и Китаем, чем реальные переговоры с Украиной. Документ предусматривает уступки Кремлю, включая запрет Украины в НАТО и возвращение России в G8, что вызывает беспокойство относительно национальных интересов Украины.