Женское сексуальное самоисследование: как правильно начать мастурбировать / © Credits

Реклама

В современном мире тема женского удовольствия наконец перестает быть табуированной. Мастурбация — естественная часть сексуальности и начинать познавать свое тело — первый шаг к осознанному сексуальному наслаждению. Издание Psychology Today рассказало, почему женщинам стоит знакомиться со своей анатомией, экспериментировать с ощущениями и отпускать чувство вины.

Шаг первый: 10 минут для себя

Начните с маленького ритуала. Важно, использовать лубрикант, ведь естественно слизистая не предназначена для сухого трения. Лягте на спину, найдите спокойное место и наберитесь терпения. Возьмите зеркало и внимательно рассмотрите части своей вульвы, чтобы понять, где именно находятся самые чувствительные точки.

Попробуйте простые движения пальцами:

Реклама

Сжимание наружных губ вокруг клитора, легкие движения «вверх-вниз» или «сжимание-отпускание».

Маленькие круговые движения по капюшону клитора.

Стимуляция правой и левой сторон капюшона пальцами поочередно.

Это лишь базовые варианты, экспериментируйте и слушайте свое тело.

Шаг второй: 30 минут внимания к себе

Выделите полчаса для продолжения исследований. Начните с тех движений, которые понравились на первом этапе, меняйте темп, ритм и давление. Оргазм не является целью, главное почувствовать, что именно приносит вам удовольствие.

Шаг третий: оцените и добавьте новые техники

После этого периода обдумайте, что сработало. Вы можете продолжать практику несколько раз в неделю, чтобы стать более уверенной в своих ощущениях.

Дополнительные методы:

Реклама

Медитация и фокус на ощущениях, без стремления к оргазму.

Фантазии или эротический контент.

Теплая ванна или физическая активность для подготовки тела.

Эксперименты с дыханием и движениями таза.

Комбинированная стимуляция клитора и влагалища с помощью пальцев или секс-игрушек.

Шаг четвертый: секс-игрушки

Для многих женщин первый оргазм наступает именно с использованием вибратора. Не бойтесь начать с устройства, которое создано для стимуляции клитора, экспериментируйте с разными скоростями и интенсивностью. Использование вибратора не уменьшает удовольствие от секса с партнером, наоборот, женщины, которые пользуются игрушками, получают больше оргазмов как самостоятельно, так и с партнером.

Изучать собственное тело — это не только об оргазме, но и об осознанном удовольствии и уверенности в себе. Мастурбация — естественная и безопасная часть сексуальной культуры, поэтому чем больше вы исследуете себя, тем лучше понимаете свои потребности и желания.