Женское сексуальное самоисследование: как правильно начать мастурбировать
Почувствовать себя уверенной в собственном теле и получать удовольствие — это не роскошь, а необходимость. Мастурбация — естественная, здоровая и чрезвычайно полезная практика для каждой женщины.
В современном мире тема женского удовольствия наконец перестает быть табуированной. Мастурбация — естественная часть сексуальности и начинать познавать свое тело — первый шаг к осознанному сексуальному наслаждению. Издание Psychology Today рассказало, почему женщинам стоит знакомиться со своей анатомией, экспериментировать с ощущениями и отпускать чувство вины.
Шаг первый: 10 минут для себя
Начните с маленького ритуала. Важно, использовать лубрикант, ведь естественно слизистая не предназначена для сухого трения. Лягте на спину, найдите спокойное место и наберитесь терпения. Возьмите зеркало и внимательно рассмотрите части своей вульвы, чтобы понять, где именно находятся самые чувствительные точки.
Попробуйте простые движения пальцами:
Сжимание наружных губ вокруг клитора, легкие движения «вверх-вниз» или «сжимание-отпускание».
Маленькие круговые движения по капюшону клитора.
Стимуляция правой и левой сторон капюшона пальцами поочередно.
Это лишь базовые варианты, экспериментируйте и слушайте свое тело.
Шаг второй: 30 минут внимания к себе
Выделите полчаса для продолжения исследований. Начните с тех движений, которые понравились на первом этапе, меняйте темп, ритм и давление. Оргазм не является целью, главное почувствовать, что именно приносит вам удовольствие.
Шаг третий: оцените и добавьте новые техники
После этого периода обдумайте, что сработало. Вы можете продолжать практику несколько раз в неделю, чтобы стать более уверенной в своих ощущениях.
Дополнительные методы:
Медитация и фокус на ощущениях, без стремления к оргазму.
Фантазии или эротический контент.
Теплая ванна или физическая активность для подготовки тела.
Эксперименты с дыханием и движениями таза.
Комбинированная стимуляция клитора и влагалища с помощью пальцев или секс-игрушек.
Шаг четвертый: секс-игрушки
Для многих женщин первый оргазм наступает именно с использованием вибратора. Не бойтесь начать с устройства, которое создано для стимуляции клитора, экспериментируйте с разными скоростями и интенсивностью. Использование вибратора не уменьшает удовольствие от секса с партнером, наоборот, женщины, которые пользуются игрушками, получают больше оргазмов как самостоятельно, так и с партнером.
Изучать собственное тело — это не только об оргазме, но и об осознанном удовольствии и уверенности в себе. Мастурбация — естественная и безопасная часть сексуальной культуры, поэтому чем больше вы исследуете себя, тем лучше понимаете свои потребности и желания.