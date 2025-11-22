"Ліверпуль" зазнав розгромної поразки від команди Зінченка в АПЛ

"Ліверпуль" / © Associated Press

"Ліверпуль" на своєму полі розгромно програв "Ноттінгему" в матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:3 .

На 33-й хвилині гості відкрили рахунок зусиллями Мурілло. На початку другого тайму Ніколо Савона подвоїв перевагу "лісовиків".

А крапку в цьому матчі на 78-й хвилині поставив Морган Гіббс-Вайт, відправивши третій м'яч у ворота мерсисайдців.

Українець Олександр Зінченко, якого "Ноттінгем" на початку осені орендував у лондонського "Арсенала", не потрапив до заявки на цю гру через травму.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Ноттінгем"

Завдяки перемозі "Ноттінгем" (12 очок) піднявся на 16-те місце в АПЛ, залишивши зону вильоту.

"Ліверпуль" зазнав уже шостої поразки в нинішньому розіграші чемпіонату Англії і з 18 балами наразі перебуває на 11-й сходинці.

У наступному турі команда Арне Слота на виїзді позмагається з "Вест Гемом", а підопічні Шона Дайча приймуть "Брайтон". Обидва матчі відбудуться 30 листопада.