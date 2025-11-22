ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

"Ліверпуль" зазнав розгромної поразки від команди Зінченка в АПЛ

Українець не потрапив до заявки на матч через травму.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Ліверпуль"

"Ліверпуль" / © Associated Press

"Ліверпуль" на своєму полі розгромно програв "Ноттінгему" в матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:3.

На 33-й хвилині гості відкрили рахунок зусиллями Мурілло. На початку другого тайму Ніколо Савона подвоїв перевагу "лісовиків".

А крапку в цьому матчі на 78-й хвилині поставив Морган Гіббс-Вайт, відправивши третій м'яч у ворота мерсисайдців.

Українець Олександр Зінченко, якого "Ноттінгем" на початку осені орендував у лондонського "Арсенала", не потрапив до заявки на цю гру через травму.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Ноттінгем"

Завдяки перемозі "Ноттінгем" (12 очок) піднявся на 16-те місце в АПЛ, залишивши зону вильоту.

"Ліверпуль" зазнав уже шостої поразки в нинішньому розіграші чемпіонату Англії і з 18 балами наразі перебуває на 11-й сходинці.

У наступному турі команда Арне Слота на виїзді позмагається з "Вест Гемом", а підопічні Шона Дайча приймуть "Брайтон". Обидва матчі відбудуться 30 листопада.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie