"Ліверпуль" зазнав розгромної поразки від команди Зінченка в АПЛ
Українець не потрапив до заявки на матч через травму.
"Ліверпуль" на своєму полі розгромно програв "Ноттінгему" в матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:3.
На 33-й хвилині гості відкрили рахунок зусиллями Мурілло. На початку другого тайму Ніколо Савона подвоїв перевагу "лісовиків".
А крапку в цьому матчі на 78-й хвилині поставив Морган Гіббс-Вайт, відправивши третій м'яч у ворота мерсисайдців.
Українець Олександр Зінченко, якого "Ноттінгем" на початку осені орендував у лондонського "Арсенала", не потрапив до заявки на цю гру через травму.
Огляд матчу "Ліверпуль" – "Ноттінгем"
Завдяки перемозі "Ноттінгем" (12 очок) піднявся на 16-те місце в АПЛ, залишивши зону вильоту.
"Ліверпуль" зазнав уже шостої поразки в нинішньому розіграші чемпіонату Англії і з 18 балами наразі перебуває на 11-й сходинці.
У наступному турі команда Арне Слота на виїзді позмагається з "Вест Гемом", а підопічні Шона Дайча приймуть "Брайтон". Обидва матчі відбудуться 30 листопада.