Шоу-бізнес
219
1 хв

У панчохах і мінісукні зі сміливим декольте: модель у відвертому образі позувала на балконі у Парижі

Джессіка Гейл показала пікантні фото у спокусливому образі total black.

Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поділилася в Instagram серією знімків, зроблених під час її подорожі до Парижа.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Білявка у відвертому образі влаштувала собі імпровізовану фотосесію на балконі свого номера у готелі. На дівчині була чорна обтисла мінісукня з лацканами, які імітували жакет.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Головним акцентом у її аутфіті було сміливе декольте, у якому вона блиснула чорним мереживним бюстгальтером.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Лук Джес доповнила чорними капроновими панчохами з мереживом і гостроносими туфлями на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, вечірній макіяж і молочний манікюр.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у чорному мереживному ромпері з відвертим декольте похизувалася пишним бюстом.

219
