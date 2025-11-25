- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 219
- Час на прочитання
- 1 хв
У панчохах і мінісукні зі сміливим декольте: модель у відвертому образі позувала на балконі у Парижі
Джессіка Гейл показала пікантні фото у спокусливому образі total black.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поділилася в Instagram серією знімків, зроблених під час її подорожі до Парижа.
Білявка у відвертому образі влаштувала собі імпровізовану фотосесію на балконі свого номера у готелі. На дівчині була чорна обтисла мінісукня з лацканами, які імітували жакет.
Головним акцентом у її аутфіті було сміливе декольте, у якому вона блиснула чорним мереживним бюстгальтером.
Лук Джес доповнила чорними капроновими панчохами з мереживом і гостроносими туфлями на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, вечірній макіяж і молочний манікюр.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у чорному мереживному ромпері з відвертим декольте похизувалася пишним бюстом.