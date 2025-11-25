- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 350
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ масовано атакує Київщину: є поранена дитина та руйнування
Під удар потрапили мирні населені пункти, є постраждала дитина.
Росія масовано атакує Київщину ракетами та дронами в ніч проти 25 липня.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
Під комбінованим ударом країни-терористки опинилися мирні населені пункти області.
На жаль, у Білій Церкві постраждала 14-річна дівчина. Попередньо повідомляється про поранення спини. Дитині вже надають необхідну медичну допомогу.
Також надійшла інформація про пошкодження багатоповерхівки в місті. На місці працюють оперативні служби.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 листопада атакували Україну ракетами «Калібр» та «Кинджал».
Ми раніше інформували, що загарбники запустили по Україні ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря.