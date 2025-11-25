РФ масовано атакує Київщину: є поранена дитина та руйнування

Ворог атакує Київщину / © t.me/SJTF_Odesa

Росія масовано атакує Київщину ракетами та дронами в ніч проти 25 липня.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Під комбінованим ударом країни-терористки опинилися мирні населені пункти області.

На жаль, у Білій Церкві постраждала 14-річна дівчина. Попередньо повідомляється про поранення спини. Дитині вже надають необхідну медичну допомогу.

Також надійшла інформація про пошкодження багатоповерхівки в місті. На місці працюють оперативні служби.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 листопада атакували Україну ракетами «Калібр» та «Кинджал».

Ми раніше інформували, що загарбники запустили по Україні ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря.