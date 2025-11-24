Россия перебросила 16 бомбардировщиков поближе к Украине: есть ли угроза ракетного удара

Ту-22М3 / © Defence express

Россия перебросила 16 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 с Дальнего Востока на аэродром "Оленья" в Мурманской области, примерно в 1800 км от украинской границы. Самолеты способны нести сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 и Х-32 с дальностью до 1000 км.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сначала было зафиксировано 9 самолетов, позже их количество возросло до 16. Максимальный боевой радиус Ту-22М3 с погрузкой 12 000 кг составляет 2410 км, что позволяет потенциально совершать удары по украинским объектам.

Из-за высокой скорости и большой высоты полета ракеты Х-22/Х-32 сложно сбивать ПВО. Несмотря на относительно низкую точность, они несут мощную боевую часть и могут нанести значительные разрушения. Передислокация бомбардировщиков может свидетельствовать о подготовке потенциально массированного ракетного удара.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о росте российского давления и призвал граждан максимально серьезно относиться к воздушным тревогам в ближайшие дни и недели.