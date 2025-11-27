Найсмертельніша пожежа у Гонконзі за 80 років: кількість жертв стрімко зростає

Пожежа у Гонконзі майже знищила величезний житловий комплекс / © Associated Press

Щонайменше 83 людини загинули внаслідок масштабної пожежі, яка охопила висотний житловий комплекс Wang Fuk Court у районі Тай-По у Гонконзі. Кількість жертв може значно зрости, адже близько 300 людей досі вважаються зниклими безвісти. За інформацією місцевої поліції, причиною трагедії могла стати «груба недбалість» будівельної фірми, яка використовувала небезпечні матеріали під час реконструкції хмарочосів.

Про це повідомляє Sky News.

Арешти та підозра в недбалості

Поліція Гонконгу заарештувала трьох осіб — двох директорів та інженерного консультанта будівельної компанії — за підозрою у ненавмисному вбивстві. Комплекс, побудований у 1980-х роках, перебував на реконструкції протягом року.

«Ми маємо підстави вважати, що відповідальні особи компанії були грубо недбалими, що призвело до цієї аварії та спричинило неконтрольоване поширення вогню, що призвело до масових жертв,» — заявила суперінтендант поліції Ейлін Чунг.

Пожежа, яка розпочалася о 14:51 за місцевим часом у середу, 26 листопада, поширилася на сім із восьми будівель комплексу, де проживало близько 4800 мешканців. Серед загиблих є один пожежник, ще 11 рятувальників отримали поранення.

Боротьба з вогнем та пошуки жертв

Місцеве пожежне управління повідомило, що на ранок четверга, 27 листопада, пожежним вдалося загасити полум’я у чотирьох із семи постраждалих блоків, а вогонь у трьох інших вежах вдалося взяти під контроль.

Попри локалізацію вогню, рятувальники продовжують обшукувати кожен поверх обгорілих будівель у пошуках зниклих безвісти, оскільки усередині приміщень досі тримається висока температура та йде густий дим.

Причини поширення вогню

Причина займання розслідується, але, схоже, вогонь спалахнув у бамбукових риштуваннях та будівельній сітці, а потім швидко поширився по будівлях. Швидкому поширенню вогню, ймовірно, сприяли вітряні умови.

Бамбукові риштування, хоча й поширені у Гонконзі, наразі поступово виводяться з експлуатації через безпекові ризики. За інформацією Асоціації за права жертв нещасних випадків на виробництві Гонконгу, цього року сталося щонайменше три пожежі на будівельних об’єктах, де використовувались бамбукові риштування.

Реакція та історичні паралелі

Ця пожежа стала найсмертоноснішою у Гонконзі з 1948 року, коли під час пожежі на складі загинуло 176 людей. Через трагедію близько 900 людей були розміщені у тимчасових притулках.

Влада Гонконгу оголосила про створення фонду у розмірі 300 мільйонів гонконгських доларів (приблизно 35,5 мільйонів євро) для допомоги постраждалим мешканцям. Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до «всебічних зусиль», щоб мінімізувати втрати.

Трагедія викликала порівняння з пожежею у Лондоні у вежі Гренфелл у 2017 році, внаслідок якої загинули 72 людини, і причиною якої було визнано легкозаймисте облицювання.