Відключення світла 28 листопада: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні в четвер, 28 листопада

В Україні у п’ятницю, 28 листопада діятимуть погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Причина відключень — пошкодження та руйнування об’єктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 28 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла у Київській області

Графік відключення світла на Київщині 28 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Попередній прогноз на 28 листопада:

1.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;

1.2 — 11:00 — 17:30;

2.1 — 14:30 — 18:00;

2.2 — 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;

3.1 — 05:30 — 07:30; 14:30 — 18:00;

3.2 — 07:30 — 11:00;

4.1 — 05:30 — 07:30; 14:30 — 17:30;

4.2 — 07:30 — 11:00;

5.1 – 11:00 — 14:30; 21:30 — 23:30;

5.2 — 05:30 — 07:30; 11:00 — 14:30;

6.1 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30;

6.2 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання 28 листопада:

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

1.2: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00

2.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

2.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

3.1: 09:00 — 14:00

3.2: 09:00 — 14:00

4.1: 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

6.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 09:30, 18:00 — 22:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 28 листопада

Графік відключення світла в Харківській області

Години відсутності електропостачання 28 листопада:

1.1: 10:00-13:30

1.2: 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00

2.1: 08:00-13:30; 20:30-22:00

2.2: 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1: 13:30-17:00

3.2: 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1: 13:30-17:00

4.2: 13:30-17:00

5.1: 06:30-10:00; 17:00-20:30

5.2: 06:30-10:00; 13:30-20:00

6.1: 08:00-10:00; 17:00-20:30

6.2: 06:30-10:00; 17:00-20:30

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 28 листопада:

1.1: 04-06, 12-14, 16-18

1.2: 08-10, 12-14, 20-22

2.1: 08-10, 12-14, 16-18

2.2: 08-10, 16-18, 20-22

3.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18

4.1: 06-08, 10-12, 18-20

4.2: 06-08, 10-12, 14-16

5.1: 10-12, 14-16, 18-20

5.2: 14-16, 18-20

6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 28 листопада: жовті віконця — години, коли є світло, темні віконця — години без електрики

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 28 листопада

Графік відключення світла в Черкаській області

Години відсутності електропостачання 28 листопада:

1.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

2.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

2.2: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00

3.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

3.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

4.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00

4.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00

5.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 23:00

5.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

6.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

6.2: 11:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 28 листопада

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 28 листопада

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 28 листопада

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 28 листопада

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 28 листопада

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 28 листопада

Нагадаємо, найгіршим сценарієм для енергосистеми України в умовах російських обстрілів залишається блекаут, подібний до того, що стався восени 2022 року. Однак наразі НЕК «Укренерго» та генерувальні компанії значно краще підготовлені до такого розвитку подій.