Відключення світла 28 листопада: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 28 листопада, для всіх регіонів України.
В Україні у п’ятницю, 28 листопада діятимуть погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Причина відключень — пошкодження та руйнування об’єктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у Київській області
Графік відключення світла в Миколаївській області
Попередній прогноз на 28 листопада:
1.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;
1.2 — 11:00 — 17:30;
2.1 — 14:30 — 18:00;
2.2 — 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;
3.1 — 05:30 — 07:30; 14:30 — 18:00;
3.2 — 07:30 — 11:00;
4.1 — 05:30 — 07:30; 14:30 — 17:30;
4.2 — 07:30 — 11:00;
5.1 – 11:00 — 14:30; 21:30 — 23:30;
5.2 — 05:30 — 07:30; 11:00 — 14:30;
6.1 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30;
6.2 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання 28 листопада:
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
1.2: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00
2.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
2.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
3.1: 09:00 — 14:00
3.2: 09:00 — 14:00
4.1: 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30
5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30
6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 09:30, 18:00 — 22:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Години відсутності електропостачання 28 листопада:
1.1: 10:00-13:30
1.2: 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00
2.1: 08:00-13:30; 20:30-22:00
2.2: 10:00-13:30; 20:30-24:00
3.1: 13:30-17:00
3.2: 03:00-06:30; 10:00-17:00
4.1: 13:30-17:00
4.2: 13:30-17:00
5.1: 06:30-10:00; 17:00-20:30
5.2: 06:30-10:00; 13:30-20:00
6.1: 08:00-10:00; 17:00-20:30
6.2: 06:30-10:00; 17:00-20:30
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 28 листопада:
1.1: 04-06, 12-14, 16-18
1.2: 08-10, 12-14, 20-22
2.1: 08-10, 12-14, 16-18
2.2: 08-10, 16-18, 20-22
3.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18
4.1: 06-08, 10-12, 18-20
4.2: 06-08, 10-12, 14-16
5.1: 10-12, 14-16, 18-20
5.2: 14-16, 18-20
6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Години відсутності електропостачання 28 листопада:
1.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
2.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
2.2: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00
3.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
3.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
4.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00
4.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00
5.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 23:00
5.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
6.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
6.2: 11:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, найгіршим сценарієм для енергосистеми України в умовах російських обстрілів залишається блекаут, подібний до того, що стався восени 2022 року. Однак наразі НЕК «Укренерго» та генерувальні компанії значно краще підготовлені до такого розвитку подій.