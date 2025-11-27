Що ніколи не можна підключати до генератора: поради для безпеки дому та бізнесу

Генератор / © Фото з відкритих джерел

Коли відключається електрика, генератор стає порятунком. Але навіть потужний пристрій має обмеження. Щоб уникнути пошкоджень і небезпеки, потрібно знати, що не можна підключати до генератора.

Про це йдеться в матеріалі Slash Gear.

1. Електроніка з друкованою платою

Смартфони, планшети, телевізори та ігрові консолі потребують стабільної напруги. Генератори можуть створювати нестабільне, “брудне” живлення, що шкідливо для електроніки: пристрої можуть вийти з ладу або скоротити термін служби.

Як безпечно: використовуйте інверторні генератори, мережеві фільтри або ДБЖ, які вирівнюють напругу.

2. Великі прилади з високою потужністю

Духовки, пральні та сушильні машини споживають багато енергії при старті. Це може перевантажити генератор, викликати падіння напруги та пошкодити техніку.

Порада: перевіряйте потужність генератора та рекомендації виробника перед підключенням великої техніки.

3. Пристрої з нагрівальними елементами

Обігрівачі та грілки швидко споживають енергію, можуть перегрітися і стати причиною пожежі при нестабільному живленні.

Порада: якщо генератор використовується для обігріву, не залишайте прилади без нагляду та дотримуйтесь інструкцій виробника.

4. Свердловинні насоси

Насоси для води потребують потужного стартового імпульсу та стабільного живлення. Перепади напруги можуть призвести до зупинки або перегріву насоса.

Порада: використовуйте генератор, розрахований на роботу конкретного насоса, і не підключайте інші прилади одночасно.

5. Дешеві подовжувачі та мережеві фільтри

Тонкі або неякісні кабелі не витримують навантаження генератора. Вони можуть розплавитися, іскрити або викликати пожежу.

Порада: використовуйте подовжувачі для зовнішнього використання та якісні мережеві фільтри, що відповідають потужності генератора.

Висновок: генератор – це засіб для екстреного забезпечення базових потреб, а не для живлення всіх електроприладів у домі. Дотримуйтесь правил підключення та обирайте надійну електротехніку, щоб уникнути неприємностей.

