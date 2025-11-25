У Києві світло вимикатимуть по 14–16 годин — експерт відповів, на скільки затягнеться ситуація

Відключення світла в Україні / © ТСН

Реклама

У Києві наразі відбуваються відключення електроенергії тривалістю 14–16 годин, і, за прогнозами експертів, така ситуація може тривати до березня.

Про це в коментарі “Телеграфу” розповів Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

“Думаю, що це до березня. Враховуючи постійні обстріли та удари по інфраструктурі, періоди відновлення затягуватимуться. Якщо станеться ще кілька ударів по енергосистемі, буде ще складніше”, — зазначив Попенко.

Реклама

За його словами, зараз проблема не в дефіциті електроенергії загалом — її вистачає для базового споживання. Проблема у доставці енергії від електростанцій до Києва.

“Якщо раніше були труднощі тільки з Рівненською та Хмельницькою АЕС, то зараз і Південно-Українська АЕС не може видати повний обсяг електроенергії в мережу. Довелося зупинити 4 з 9 енергоблоків”, — пояснив експерт.

Попенко зазначив, що з настанням холодів ситуація може погіршитися, оскільки збільшиться навантаження на енергосистему і можливі дефіцити електроенергії на додачу до обстрілів.

“Ці відключення можуть покращитися на 1–2 години, але це не факт. Треба бути готовими до того, що вони триватимуть аж до березня”, — додав він.

Реклама

За його прогнозом, у березні ситуація почне покращуватися завдяки сонячним електростанціям, які забезпечать енергією окремі регіони без потреби перенаправляти її через всю мережу “Укренерго”.

Попенко також попередив, що у деяких регіонах України відключення можуть досягати 18–20 годин на добу. “Наприклад, на Черкащині світло є дві години, потім чотири години немає”, — сказав він.

Раніше ми писали, що аварійні відключення світла взимку можуть бути дуже довгими. Водночас енергосистема України не втратила керованості попри три великі хвилі ударів.