В Киеве свет будут выключать по 14-16 часов - эксперт ответил, на сколько затянется ситуация

Отключение света в Украине / © ТСН

В Киеве происходят отключения электроэнергии продолжительностью 14–16 часов, и, по прогнозам экспертов, такая ситуация может продолжаться до марта.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг.

"Думаю, что это до марта. Учитывая постоянные обстрелы и удары по инфраструктуре, периоды восстановления будут затягиваться. Если произойдет еще несколько ударов по энергосистеме, будет еще сложнее", - отметил Попенко.

По его словам, сейчас проблема не в дефиците электроэнергии в целом, ее хватает для базового потребления. Проблема в доставке энергии от электростанций в Киеве.

"Если раньше были трудности только с Ровенской и Хмельницкой АЭС, то сейчас и Южно-Украинская АЭС не может выдать полный объем электроэнергии в сеть. Пришлось остановить 4 из 9 энергоблоков", – пояснил эксперт.

Попенко отметил, что с наступлением холодов ситуация может ухудшиться, поскольку увеличится нагрузка на энергосистему и возможные дефициты электроэнергии в дополнение к обстрелам.

"Эти отключения могут улучшиться на 1-2 часа, но это не факт. Надо быть готовыми к тому, что они будут продолжаться до марта", - добавил он.

По его прогнозу, в марте ситуация начнет улучшаться благодаря солнечным электростанциям, которые обеспечат энергией отдельные регионы без необходимости перенаправлять ее через всю сеть “Укрэнерго”.

Попенко также предупредил, что в некоторых регионах Украины отключения могут достигать 18-20 часов в сутки. "Например, в Черкасской области свет есть два часа, потом четыре часа нет", - сказал он.

Ранее мы писали, что аварийные отключения света зимой могут быть очень длинными. В то же время энергосистема Украины не потеряла управляемости, несмотря на три большие волны ударов.