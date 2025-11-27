Наскільки зросла смертність в Україні: демографиня розкрила нові дані

Українці / © УНІАН

Україна вже понад тридцять років перебуває у стані стійкої демографічної кризи. Головною ознакою є постійне перевищення смертності над народжуваністю.

Про це заявила провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Світлана Аксьонова, для «Главком».

За словами експертки, природний спад населення є незмінною тенденцією протягом усіх років незалежності України, починаючи з 1990-х років. Смертність стабільно перевищує народжуваність, що є головною ознакою демографічної кризи.

Світлана Аксьонова додає, що у період з 2002 по 2012 роки країна пережила «демографічний перепочинок», коли спостерігалося зростання народжуваності, зниження смертності та підвищення середньої тривалості життя. Однак після 2013 року негативна динаміка відновилася. Ситуацію суттєво ускладнила ще пандемія Covid-19 у 2020–2021 роках.

«2020-2021 роки стали переломними — смертність різко зросла, а народжуваність продовжила знижуватися. І саме в такій демографічно складній ситуації країна вступила у повномасштабну війну», — зазначає демографиня.

Хоча точні дані відсутні через відсутність перепису населення, розрахунки фахівчині свідчать: смертність в Україні майже утричі перевищує кількість народжень.

«Це надзвичайно складна ситуація, однак не катастрофічна — певний потенціал ще зберігається», — підсумовує Аксьонова.

