Якою буде погода в грудні: синоптик попередив про температурну аномалію на початку зими

Зима в Україні почнеться з температурних аномалій / © Pixabay

Кінець листопада 2025 року в Україні відзначається небувалим аномальним теплом, яке більше відповідає погоді на початку жовтня. Середньодобова температура перевищує норму, а температура води у Дніпрі досягла 8°C, що є найвищим значенням за весь період гідрологічних спостережень на цей час. Згідно з прогнозами, початок календарної зими у першій декаді грудня пройде за осіннім сценарієм.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Аномальне тепло та рекорди Дніпра

Синоптик зазначає, що листопад 2025 року поводиться, як жовтень, із середньодобовою температурою в межах 9-11°C. Така температурна аномалія забезпечується блокувальним процесом зі Сходу, який не дає атлантичним циклонам досягати більшої частини території України та пропускає їхню траєкторію півднем та заходом. Переважання вітрів південних румбів приносить небувале для кінця осені тепло.

Саме через це аномальне тепло температура води у Дніпрі і досягла рекордних для листопада значень.

«Середньодобова температура 9-11°C, що більше відповідає клімату першої декади жовтня, а не кінцю осені. Зреагувала на таку аномалію тепла і температура води у Дніпрі, яка становить 8°C, що є найвищим значенням на цей час за весь період гідрологічних спостережень», — наголосив Віталій Постригань.

Втручання антициклону «Зулєйка»

Попри загальне аномальне тепло, ситуація дещо зміниться в останні дні листопада. Після проходження атмосферного розділу з невеликими дощами, у погоду почне втручатися антициклон «Зулєйка» з південного сходу.

Це означатиме, що найближчими вихідними, 29-30 листопада, стане прохолодніше, а кількість опадів зменшиться. Середньодобова температура очікується на рівні 4-6 градусів тепла, що все ще вище кліматичної норми. Температура вночі коливатиметься в межах 1-6 градусів тепла, а вдень — від 3 до 8, теж з позначкою «плюс».

Тумани та осінній старт зими

Синоптик попереджає, що однією з особливостей погоди в останні дні осені будуть тумани, які можуть виникати місцями, особливо у темну пору доби.

За попередніми прогнозами, у першій декаді грудня потужний антициклон і далі блокуватиме дощі. Таким чином, календарна зима розпочнеться за осіннім сценарієм, але з відносно теплою та сухою погодою.

Нагадаємо, коти — це своєрідний «живий синоптик» у вашому домі, що реагує на зміни температури та атмосферного тиску. Поведінка цих тварин може слугувати справжнім природним барометром, який допомагає передбачати погоду, зокрема зимові холоди.