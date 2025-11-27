ТСН у соціальних мережах

Чоловік у Чернівцях підпалив одну з найважливіших синагог в Україні: подробиці інциденту

Чоловік намагався зруйнувати історичну синагогу садгорських хасидів у Чернівцях.

У Чернівцях підпалено історичну синагогу садгорських хасидів

У Чернівцях підпалено історичну синагогу садгорських хасидів / © соцмережі

У передмісті Чернівців Садгорі невідомий чоловік проник у синагогу, зібрав релігійні книги та вчинив підпал. Зловмисника було оперативно затримано поліцією на місці злочину.

Про це повідомили у Об’єднаній єврейській общині України (ОЄОУ).

За інформацією общини, інцидент стався, коли охоронець синагоги ненадовго вийшов за ворота. Правопорушник скористався моментом, щоб потрапити всередину будівлі, яка є однією з центральних святинь хасидської династії Садигура.

За попередніми даними, затриманий чоловік є психічно неврівноваженим. Встановлено, що приблизно місяць тому він вже намагався здійснити підпал місцевої церкви.

У Чернівцях підпалено історичну синагогу садгорських хасидів. / © соцмережі

У Чернівцях підпалено історичну синагогу садгорських хасидів. / © соцмережі

«Будівля є однією з центральних святинь династії Садигура — заснованої рабином Ісраелем з Ружина. Синагога була зведена близько 180 років тому, реставрована у 2017 та вважається однією з найважливіших споруд у хасидському світі«, — зазначили в общині.

Наразі очікується офіційна інформація від поліції щодо кваліфікації правопорушення та деталі щодо стану пошкоджень історичної святині.

Синагога у Садгорі в Чернівцях / © соцмережі

Синагога у Садгорі в Чернівцях / © соцмережі

