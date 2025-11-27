ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
379
2 хв

"Рота — 11 людей, батальйон — 20": Чмут пояснив, коли може статися колапс ЗСУ

Чмут б’є на сполох через критичну ситуацію з мобілізацією та укомплектованістю ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Тарас Чмут

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут попередив про загрозу можливого колапсу Сил оборони і пояснив, яка точка свідчитиме про його початок.

Про це він сказав в інтерв’ю «Суспільному».

«Давайте спробуємо зробити один графік. Які в нас є цифри? Є кількість Сил оборони. Є кількість людей, які перебувають на рівні хай буде взводів, рот і, грубо кажучи, батальйонів — бойової компоненти. У нас є кількість втрат — безповоротних, санітарних, безвісти зниклих. Є кількість СЗЧ, притому, що насправді ми не знаємо її. І є кількість мобілізації — загальної, і ми можемо знайти кількість людей, які потрапляють до бойових частин і підрозділів», — пояснив Чмут.

За його словами, якщо ці всі цифри разом накласти на один графік, то в якийсь момент кількість армії буде зменшуватися.

«Чому? Кожного місяця ми втрачаємо плюс-мінус однакову кількість людей. Тобто втрати не ростуть або можуть навіть з якоюсь імовірністю зменшуватися. У нас є СЗЧ, які ростуть. У нас є мобілізація, яка падає. І якісна мобілізація, тобто людей, які йдуть на бойові посади, теж падає», — розмірковує волонтер.

Чмут попередив, що в якийсь момент кількість людей на полі бою скоротиться до тієї межі, коли вони не здатні будуть виконувати бойові завдання. Він навів приклад, що зараз у ЗСУ є роти, в яких може бути 11 людей (нормальна кількість роти — від 80 до 250 військовослужбовців). Є батальйони, у яких на позиціях може бути — в батальйоні — 20 людей. У бригаді може бути на лінії взводів і рот десь 200 людей.

«І це не є якийсь там нижній рівень укомплектованості. Це середня температура по Силах оборони. І ми говоримо про ті бригади, які тримають лінію фронту — не про ті, які працюють з тилу. Там трохи краща ситуація, зрозуміло. Але ті, на кому тримається лінія фронту — на піхоті — там рівень укомплектованості вкрай низький», — повідомив керівник «Повернись живим».

Чмут наголошує, що з таким рівнем укомплектованості ці підрозділи не мали б воювати.

«Вони б усі мали бути відведені на поновлення, доукомплектування, підготовку, нове злагодження. Але їх нема на кого міняти, і тому вони там далі стоять. І тому те, що ми зараз робимо з мобілізацією — це в ручному режимі просто додаємо 50, 100, 20 людей. В одній з бригад я чув історію, коли дали одного мобілізованого за місяць», — підсумував він.

Раніше Тарас Чмут заявив, що на фронті — стратегічна криза, і попередив про загрозу втрати державності.

