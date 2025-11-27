В ЄС змінюють правила і умови для українців, щоб змусити їх повернутися додому — що готують

Нідерланди переглядають допомогу українцям / © Pixabay

Українські біженці в Нідерландах від 2027 року зможуть отримати спеціальний статус, спрямований на їхнє повернення в Україну.

Про це повідомляють джерела NOS.

За даними джерел, у проєкті тимчасової міністерки у справах притулку та міграції Мони Кейзер також зазначено, що українці, які працюють, мають самостійно оплачувати оренду житла. Ба більше, медичне страхування також стане їхніми власними витратами. Ті, хто не працює, звертатимуться по соціальну допомогу.

Метою плану є зменшення витрат на утримання українців та запобігання подання заяв на отримання постійного статусу в міграційній службі IND. Зараз українцям не потрібно подаватися на такий статус, але спеціальна європейська директива, що дозволяє їм перебувати в ЄС, закінчується в березні 2027 року. Єврокомісія вже заявила, що продовжувати її не планує.

Проблеми IND і брак місць у громадах

У Нідерландах наразі проживає близько 120 000 українців, і понад 60% із них мають роботу. На думку Кейзер, саме тому доречно, щоб вони платили оренду та внески за медичне страхування.

Від цього року проживання в муніципальних притулках вже не є безкоштовним для всіх українців: ті, хто має дохід, зобов’язані робити внесок, який може становити кілька сотень євро.

Уряд пояснює такі заходи кількома причинами. Зокрема, міграційна служба IND уже зараз працює з великими затримками та не зможе впоратися з додатковими заявами.

Також після 2027 року бюджет на утримання українців не передбачений. Кабінет міністрів має вести переговори з муніципалітетами, які відповідають за надання житла та виплату соціальної допомоги. Це вже створює труднощі, адже більшість притулків переповнені.

Більше деталей щодо нової моделі перебування українців у Нідерландах очікують під час переговорів щодо бюджетної весняної ноти наступного року.

Нагадаємо, раніше міністерка у справах міграції Мона Кейзер закликала українських чоловіків, які мають роботу в Нідерландах, самостійно дбати про своє житло.