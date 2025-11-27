"Шахтар" обіграв "Шемрок Роверс" у Лізі конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" обіграв ірландський "Шемрок Роверс" у матчі четвертого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Таллат" у Дубліні завершився з рахунком 1:2 .

"Гірники" відкрили рахунок на 23-й хвилині зустрічі – Вінісіус Тобіас на правому фланзі штрафного майданчика зіграв у стінку з Дмитром Криськівим, після чого прострілив у центр, де Кауан Еліас у дотик точно пробив у дальній кут.

У другому таймі "помаранчево-чорні" збільшили свою перевагу в рахунку – на 77-й хвилині Єгор Назарина зі штрафного влучив у стінку, від якої м'яч опинився у воротах.

На 79-й хвилині Назарина міг оформити дубль, але ударом з-за меж штрафного влучив у ближню стійку.

На 80-й хвилині міг робити дубль вже Еліас, який замкнув подачу з кутового від Назарини. Але арбітр переглянув момент на VAR і скасував гол через офсайд у Миколи Матвієнка.

На 87-й хвилині "Шемрок Роверс" скоротив відставання в рахунку – Коннор Моллі забив з передачі Грема Берка, але уникнути поразки ірландському клубу не вдалося.

Це третя перемога "Шахтаря" в нинішньому розіграші Ліги конференцій. У попередніх матчах підопічні Арди Турана здолали шотландський "Абердін" (3:2), програли польській "Легії" (1:2) та обіграли ісландський "Брейдаблік" (2:0).

"Шемрок Роверс" до поєдинку з "Шахтарем" розгромно програв чеській "Спарті" з Праги (1:4), поступився словенському "Цельє" (0:2) та зіграв унічию з грецьким АЕКом з Афін (1:1).

Після цієї перемоги "Шахтар” (9 очок) піднявся на четверте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Шемрок Роверс" (1 бал) опустився на 35-ту позицію.

Попереду на донеччан чекають ще два поєдинки основного етапу Ліги конференцій: з мальтійським "Хамрун Спартанс" (11 грудня) та хорватською "Рієкою" (18 грудня).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.