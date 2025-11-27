"Шахтер" обыграл "Шэмрок Роверс" в Лиге конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

Донецкий "Шахтер" обыграл ирландский "Шэмрок Роверс" в матче четвертого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Таллат" в Дублине завершился со счётом 1:2 .

"Горняки" открыли счет на 23-й минуте встречи - Винисиус Тобиас на правом фланге штрафной площадки сыграл в стенку с Дмитрием Криськовым, после чего прострелил в центр, где Кауан Элиас в касание точно пробил в дальний угол.

Во втором тайме "оранжево-черные" увеличили свое преимущество в счете - на 77-й минуте Егор Назарина со штрафного попал в стенку, от которой мяч оказался в воротах.

Реклама

На 79-й минуте Назарина мог оформить дубль, но ударом из-за пределов штрафной попал в ближнюю штангу.

На 80-й минуте мог делать дубль уже Элиас, замкнувший подачу с углового от Назарины. Но арбитр просмотрел момент на VAR и отменил гол из-за офсайда у Николая Матвиенко.

На 87-й минуте "Шэмрок Роверс" сократил отставание в счете - Коннор Молли забил с передачи Грэма Берка, но избежать поражения ирландскому клубу не удалось.

Обзор матча "Шемрок Роверс" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Реклама

Это третья победа "Шахтера" в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. В предыдущих матчах подопечные Арды Турана одолели шотландский "Абердин" (3:2), проиграли польской "Легии" (1:2) и обыграли исландский "Брейдаблик" (2:0).

"Шэмрок Роверс" в поединке с "Шахтером" разгромно проиграл чешской "Спарте" из Праги (1:4), уступил словенскому "Целье" (0:2) и сыграл вничью с греческим АЭК из Афин (1:1).

После этой победы "Шахтер" (9 очков) поднялся на четвертое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций . "Шэмрок Роверс" (1 балл) опустился на 35-ю позицию.

Впереди дончан ждут еще два поединка основного этапа Лиги конференций: с мальтийским "Хамрун Спартанс" (11 декабря) и хорватской "Риекой" (18 декабря).

Реклама

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места от 9-го до 24-го, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.