"Динамо" проиграло "Омонии" в Лиге конференций
Подопечные Александра Шовковского потерпели третье поражение в основной стадии еврокубка.
Киевское "Динамо" проиграло кипрской "Омонии" в матче четвертого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе GSP в Никосии завершился со счетом 2:0.
Хозяева поля открыли счет на 34-й минуте встречи – Вилли Семеду реализовал пенальти, назначенный за фол Дениса Попова в собственной штрафной площадке.
Во втором тайме кипрский клуб развил свое преимущество в счете – на 59-й минуте Ангелос Неофиту после заброса на дальнюю сторону штрафной слета попал в перекладину, а затем головой добил мяч в ворота.
Обзор матча "Омония" – "Динамо"
Это третье поражение "Динамо" в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. В предыдущих матчах подопечные Александра Шовковского проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2), разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3) и уничтожили боснийский "Зриньски" (6:0).
"Омония" одержала первую победу в турнире. До этого кипрская команда потерпела поражение от немецкого "Майнца" (0:1), после чего сыграла вничью с косоварской "Дритой" (1:1) и швейцарской "Лозанной" (1:1).
После этого поражения "Динамо" (3 очка) опустилось на 27-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. "Омония" (5 баллов) поднялась на 18-ю позицию.
Впереди киевлян ждут еще два поединка основного этапа Лиги конференций: с итальянской "Фиорентиной" (11 декабря) и армянским клубом "Ноа" (18 декабря).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.