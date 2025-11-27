"Динамо" проиграло "Омонии" в Лиге конференций

"Омония" – "Динамо" / © Associated Press

Киевское "Динамо" проиграло кипрской "Омонии" в матче четвертого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе GSP в Никосии завершился со счетом 2:0 .

Хозяева поля открыли счет на 34-й минуте встречи – Вилли Семеду реализовал пенальти, назначенный за фол Дениса Попова в собственной штрафной площадке.

Во втором тайме кипрский клуб развил свое преимущество в счете – на 59-й минуте Ангелос Неофиту после заброса на дальнюю сторону штрафной слета попал в перекладину, а затем головой добил мяч в ворота.

Обзор матча "Омония" – "Динамо"

Это третье поражение "Динамо" в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. В предыдущих матчах подопечные Александра Шовковского проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2), разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3) и уничтожили боснийский "Зриньски" (6:0).

"Омония" одержала первую победу в турнире. До этого кипрская команда потерпела поражение от немецкого "Майнца" (0:1), после чего сыграла вничью с косоварской "Дритой" (1:1) и швейцарской "Лозанной" (1:1).

После этого поражения "Динамо" (3 очка) опустилось на 27-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. "Омония" (5 баллов) поднялась на 18-ю позицию.

Впереди киевлян ждут еще два поединка основного этапа Лиги конференций: с итальянской "Фиорентиной" (11 декабря) и армянским клубом "Ноа" (18 декабря).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.