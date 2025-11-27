Кофе продлевает жизнь: сколько чашек в день могут замедлить старение

Кофе / © Pexels

Новое исследование свидетельствует, что употребление четырех чашек кофе в день может прибавить лет к вашей жизни. Ученые обнаружили, что кофе способен помочь даже пациентам с тяжелыми психическими расстройствами жить дольше, добавляя эквивалент пяти лет к их биологическому возрасту по сравнению с теми, кто не пьет кофе.

Исследование опубликовано British Medical Group.

Как кофе защищает клетки и ДНК

Пациенты с тяжелыми психическими расстройствами (ТПР), такими как шизофрения и биполярное расстройство, обычно живут на 15 лет меньше, чем их психически здоровые сверстники. Это связано с повышенным риском сердечных заболеваний, некоторых видов рака и ускоренным старением.

Уникальное исследование показало, что кофе оказывает положительное влияние на теломеры пациентов с ТПР. Теломеры — это защитные колпачки на концах хромосом, предохраняющие ДНК от повреждений и сокращающиеся с возрастом.

Ученые измерили длину теломера в лейкоцитах (белых кровяных клетках) 436 участников с диагнозом шизофрении или аффективных расстройств, участвовавших в норвежском исследовании психозов.

Оказалось, что употребление трех-четырех чашек кофе в день было связано со значительно более длинными теломерами по сравнению с теми, кто не пил кофе.

Исследователи пришли к выводу: «На основе среднего сокращения на 70 пар оснований в год, это означает, что биологический возраст группы, пьющей кофе, младше на пять лет».

Главное правило: не переборщить

Важно: положительный эффект наблюдался только у тех, кто пил 3-4 чашки в день.

Употребление пяти и более чашек в день, превышающее максимальную суточную норму, рекомендованную международными органами здравоохранения (включая NHS и FDA), имело противоположный эффект, приводя к сокращению теломер и продолжительности жизни.

Ученые объясняют защитный эффект антиоксидантными свойствами кофе. Кофе содержит биоактивные соединения, такие как хлорогеновая кислота (CGA), кафестол, кахвеол и меланоидины. Эти соединения обладают мощным антиоксидантным действием, помогая снизить окислительный стресс и воспаление, которые являются одной из причин ускоренного старения, особенно у пациентов с психическими расстройствами.

Предостережения экспертов

Доктор Элизабет Акам, старшая преподаватель бионаук Университета Лафборо, не участвовавшая в исследовании, предостерегла, что для установления настоящей связи нужны дальнейшие исследования.

«Заметным ограничением этого исследования является то, что оно рассматривает кофе как единственное вещество. Однако кофе содержит много разных соединений, и мы не знаем, какие именно из них были применены, в каких дозах или сколько их попало в кровь».

Ученая также отметила, что данные о потреблении кофе были самостоятельно уведомлены участниками, что может влиять на точность исследования. Это важно, поскольку само по себе вещество кофеина в некоторых исследованиях связывалось с сокращением теломеров.

Тем не менее авторы исследования считают, что их выводы могут стать толчком для дальнейшего изучения влияния кофе на теломеры и людей без психических расстройств.

Напомним, новое исследование свидетельствует, что природный антиоксидант, содержащийся в кофе и рисе, может укреплять сосуды, улучшать кровообращение и даже снижать риск сердечного приступа.