Погода на 27 ноября: где будет дождь и ночной мороз

В Украине ожидается неустойчивая погода с осадками / © unsplash.com

В четверг, 27 ноября, погода в Украине будет разной — в одних областях будет ночной мороз, в других — до +12.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Во многих регионах в четверг сухая погода, но в северных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях днем ожидается небольшой дождь.

Ночью и утром возможен туман на Закарпатье и Прикарпатье.

В большинстве областей будет держаться еще достаточно теплая погода. На западе будет прохладнее.

В западных областях ночью +3-2, днем +1+6. В южной части ночью в пределах +6+11°, днем +12+17. На остальной территории прогнозируют ночью +4+9, а днем столбики термометров достигнут +7+12.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 7+9 тепла.

Ранее синоптик сообщил, что в ближайшие дни, с 25 по 27 ноября, погода в Украине сохранит аномально теплый характер.