Украина выиграла медальный зачет Дефлимпийских игр-2025

Украинские дефлимпийцы / facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Сборная Украины стала победителем медального зачета летних Дефлимпийских игр-2025, которые состоялись с 15 по 26 ноября в Токио (Япония).

По итогам 12 соревновательных дней "сине-желтые" завоевали 100 медалей: 32 золотые, 39 серебряных и 29 бронзовых.

В итоговом медальном зачете Украина с огромным отрывом опередила США, Японию, Китай и другие страны.

Украинская сборная выборола как больше всего наград в целом, так и каждого отдельного сорта.

Украина во второй раз подряд завершила летние Дефлимпийские игры во главе медального зачета.

Медальный зачет Дефлимпийских игр-2025

1. Украина – 32 "золото" + 39 "серебро" + 29 "бронза" = 100 медалей

2. США – 17 + 7 + 12 = 36

3. Япония – 16 + 12 + 23 = 51

4. Китай – 12 + 16 + 22 = 50

5. Республика Корея – 11 + 13 + 18 = 42

6. Индия – 9 + 7 + 4 = 20

7. Иран – 8 + 10 + 19 = 36

8. Италия – 8 + 8 + 4 = 20

9. Казахстан – 8 + 4 + 13 = 25

10. Германия – 6 + 8 + 10 = 24

100 наград – второй лучший результат Украины в истории выступлений на Дефлимпиаде. Национальным рекордом является 138 медалей, выигранных в 2021 году.

Напомним, в 2024 году Украина впервые выиграла медальный зачет зимней Дефлимпиады.