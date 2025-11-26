Бои в Покровске: офицер рассказал о главной сложности борьбы с оккупантами

Бои в Покровске / © ТСН

Российские оккупанты проникают в Покровск малыми группами, но в большом количестве. Сложность обороны в городских боях заключается в необходимости поддерживать на высоком уровне коммуникацию между различными подразделениями.

Об этом рассказал заместитель командира 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Виталий Деревянко с позывным «Танцор» в эфире «24 канала».

По его словам, в составе российских групп, которые проникают в город, есть как хорошо обученные бойцы, так и обычные мобилизованные. Впрочем, все они имеют неплохую экипировку и обеспечение.

«Сейчас этот личный состав просачивается малыми группами. Однозначно, он недостаточно подготовлен, но из-за своего большого количества, нам приходится тратить много времени, усилий и энергии для того, чтобы их всех уничтожать», — отметил «Танцор».

Украинский офицер отметил, что боевые действия в городе всегда сложнее, поскольку требуют высокого уровня коммуникации как внутри подразделения, так и между различными подразделениями, ведь оборону делят на определенные участки, где пересекаются смежные силы.

«Если взаимодействия не будет, то есть большая вероятность, что смежные подразделения попадут в нашу полосу и не будет понятно, это противник или наш боец», — отметил он.

Еще одна сложность, по словам «Танцора», заключается в том, что врага сложно выбить с участков, где он закрепился. Оборону в городе можно держать достаточно длительное время.

Виталий Деревянко назвал ситуацию в Покровске «напряженной, тяжелой, но контролируемой».

«Сейчас мы не можем сказать, что она дошла до пиковой критичности», — добавил украинский офицер.

Напомним, в Сети появляется все больше видеоматериалов, подтверждающих присутствие российских военных в центральной части Покровска.