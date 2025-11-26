Вздутие живота вечером: 3 главные причины и как избавиться от дискомфорта перед сном

Живот / © Фото из открытых источников

Вечернее вздутие живота — обычное, но неприятное явление, часто портящее сон и самочувствие, и возникает по трем основным причинам. Активнее всего газы провоцирует клетчатка и FODMAP-углеводы в поздней трапезе, а также неправильный график питания и дефицит воды.

Об этом пишет Radio Club.

Пищеварение – это непрерывный процесс: бактерии, обитающие в кишечнике, активно работают над ферментацией продуктов, вызывая газы и ощущение дискомфорта. Поскольку еда переваривается примерно шесть часов, вечером мы ощущаем последствия не только ужина, но и обеда или недавних перекусов.

Активнее всего пищеварительная система реагирует на продукты, богатые клетчаткой:

Растворная клетчатка Она легче ферментируется бактериями, поэтому чаще вызывает вздутие. Это фасоль, горох, чечевица, овес, ячмень, яблоки, черника.

FODMAP-углеводы: Они часто сочетаются с растворимой клетчаткой, плохо усваиваются и очень активно ферментируются, вызывая вздутие. Это лук, чеснок, персик, арбуз, рожь, кешью и другие.

Чрезмерное потребление клетчатки гарантирует вздутие, особенно если ее количество превышает суточную норму (25 г для женщин до 50 лет, 38 г для мужчин). Чтобы улучшить работу микрофлоры, диетологи рекомендуют пробиотикам.

Когда есть, чтобы не сдувало

Диетологи подчеркивают, что ключевым является не только состав, но и график питания. Если вы пропустили завтрак, ели мало в течение дня, а вечером пытаетесь «направиться» за плотным ужином, пищеварительный тракт получает чрезмерную нагрузку перед сном. Это одна из самых частых причин ночного вздутия.

Оптимальный график приема пищи:

Завтрак с 7:00 до 8:00

Обед с 12:00 до 13:00

Ужин до 19:00

Врачи отмечают, что дефицит воды является частой причиной вздутия и проблем с стулом, особенно когда человек мало двигается.

Сидячий образ жизни замедляет моторику кишечника, что приводит к застою кала. Это, в свою очередь, способствует дополнительному образованию газов и ощущению распирания живота.

Физическая активность и достаточный питьевой режим помогают клетчатке впитывать влагу и двигаться кишечником без задержек, предотвращая запоры и вздутие живота.

