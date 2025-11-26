Почему вы постоянно думаете о еде: диетолог объяснила, что такое food noise

Food noise / © Associated Press

Случалось ли вам думать о еде постоянно, даже если вы совсем не голодны? Мешают ли такие мысли работать, сосредотачиваться или уснуть? Появляются ли после еды вина или стыд?

Сертифицированный диетолог Кэролайн Фокс, эксперт Tufts Medicine Weight + Wellness, объясняет феномен “пищевого шума” — внутреннего голоса, который не умолкает и заставляет нас постоянно думать о еде.

Когда мысли о еде становятся навязчивыми

У большинства людей мозг четко сигнализирует о голоде и сытости. Но иногда этот механизм дает сбой, и человек начинает думать о еде даже тогда, когда физической нужды нет.

Такой “пищевой шум” может формировать чувство вины, заставлять есть эмоционально или нарушать нормальные пищевые привычки.

По словам Фокс, причина часто кроется не в слабой силе воли, а в эмоциональных и психологических триггерах — стрессе, тревожности, гормональных изменениях, низкой самооценке или ограничительных диетах.

Как отличить настоящий голод от “шума”

Настоящий голод обычно сопровождается физическими сигналами — урчанием в животе, усталостью или раздражительностью. Он нарастает постепенно и исчезает после еды.

“Пищевой шум” работает иначе: это резкие, навязчивые мысли о чем-то конкретном — например, сладком или фастфуде, — которые возникают внезапно и часто связаны с эмоциями, а не с потребностями тела.

Когда это становится проблемой

Специалисты советуют обращать внимание, если:

мысли о еде преследуют в течение дня;

возникает стыд после еды;

появляется страх “сорваться” на вечеринке или в компании;

питание становится способом снять стресс.

В таком случае это уже не просто привычные пищевые желания, а навязчивое поведение, влияющее на качество жизни.

Что помогает уменьшить “пищевой шум”

Кэролайн Фокс советует начать с простых шагов:

есть регулярно и сбалансированно;

не пропускать приемы пищи;

избегать очень сладких и обработанных продуктов;

практиковать осознанное питание;

наладить сон и физическую активность;

использовать технику релаксации для снижения стресса.

Если самостоятельно справиться сложно, следует обратиться к диетологу или терапевту.

Когда нужна помощь врача

В некоторых случаях медики могут назначить препараты на основе агонистов ГПП-1, таких как семаглутид. Они снижают аппетит и помогают избавиться от навязчивых мыслей о еде. Однако такое лекарство подходит не всем, поэтому эксперт отмечает необходимость предварительно проконсультироваться с врачом.

