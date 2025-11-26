Бої у Покровську: офіцер розповів про головну складність боротьби з окупантами

Бої у Покровську / © ТСН

Російські окупанти проникають до Покровська малими групами, але у великій кількості. Складність оборони у міських боях полягає в необхідності підтримувати на високому рівні комунікацію між різними підрозділами.

Про це розповів заступник командира 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Віталій Деревʼянко з позивним «Танцор» в ефірі «24 каналу».

За його словами, у складі російських груп, які проникають у місто, є як добре навчені бійці, так і звичайні мобілізовані. Втім всі вони мають непогане екіпірування та забезпечення.

«Зараз цей особовий склад просочується малими групами. Однозначно, він недостатньо підготовлений, але через свою велику кількість, нам доводиться витрачати багато часу, зусиль та енергії для того, щоб їх всіх знищувати», — наголосив «Танцор».

Український офіцер наголосив, що бойові дії у місті завжди складніші, оскільки потребують високого рівня комунікації як всередині підрозділу, так і між різними підрозділами, адже оборону ділять на визначені ділянки, де перетинаються суміжні сили.

«Якщо взаємодії не буде, то є велика ймовірність, що суміжні підрозділи потраплять у нашу смугу й не буде зрозуміло, чи це противник, чи наш боєць», — зауважив він.

Ще одна складність, за словами «Танцора», полягає в тому, що ворога складно вибити з ділянок, де він закріпився. Оборону в місті можна тримати досить тривалий час.

Віталій Деревʼянко назвав ситуацію у Покровську «напруженою, важкою, але контрольованою».

«Наразі ми не можемо сказати, що вона дійшла до пікової критичності», — додав український офіцер.

Нагадаємо, у Мережі з’являється дедалі більше відеоматеріалів, що підтверджують присутність російських військових у центральній частині Покровська.