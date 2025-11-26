Битва за Покровськ загострюється: РФ просувається за новою тактикою - ISW про загрозу

Покровськ. / © ТСН.ua

Ситуація на Покровському напрямку залишається серйозною та динамічною. Російські війська продовжують використовувати свій новий наступальний шаблон - повітряне перекриття на полі бою та тактику інфільтрації - для захоплення Покровська.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW з посиланням на “УП” наголошують, що російські війська контролюють Покровськ на південь від Донецької залізниці. Це узгоджується з російськими та українськими повідомленнями про ситуацію в районі на південь від залізниці в останні дні. Видання наголошує, що що нинішня лінія фронту в Покровську здебільшого проходить вздовж північної околиці міста.

Аналітики наголошують, що старший офіцер української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомляв 31 жовтня, що російські війська діяли приблизно на 60% Покровська станом на кінець жовтня.

Своєю чергою, “УП” 25 листопада повідомила, що українські контратаки в Родинському (на північ від Покровська) спочатку були успішними, але пізніше окупанти повернули населений пункт.

Заступник командира українського батальйону, який діяв на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська ввели танки та міномети до Покровська з 19 листопада, що свідчить про те, що російські війська змогли розгорнути важку техніку до Покровська, незважаючи на зусилля України щодо їхнього перехоплення.

Окрім того, російські війська продовжують спроби проникнення до Мирнограда та перерізання тактичних наземних ліній зв'язку українських військ, що з'єднують Мирноград та Покровськ.

Напередодні 7-й корпус швидкого реагування ДШВ оцінив, що окупанти спробують перекрити наземні лінії зв’язку між містами найближчим часом. Корпус повідомив, що українські війська підсилюють підрозділи в Мирнограді для захисту південної околиці міста, де накопичуються окупаційні сили.

Аналітики зауважують, що геолокаційні відеозаписи за 25 листопада показують, як українські військовослужбовці перевозять російських військовополонених вулицею Центральною в центрі Мирнограда. Це свідчить про те, що російським військам нещодавно вдалося проникнути глибоко в центр міста, але вони ще не здійснюють комфортного контролю над цією територією.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що в Покровську зафіксовано присутність російських військових у районі залізничного вокзалу. Зокрема, уздовж проспекту Миру - з півночі на південь.

Зауважимо, керівник відділення комунікацій 79-ї бригади Десантно-штурмових військ Роман Писаренко повідомив, що біля Мирнограда на Донеччині тривають наджорсткі бої. На цю ділянку фронту російське командування стягнуло батальйони, полки, бригади та фактично цілу армію. Військовий каже, що в зоні відповідальності 79-ї бригади окупанти можуть рухатися "на метри або десятки метрів" лише так званою "сірою" зоною.

