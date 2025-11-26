Літак А-100 / © Вікіпедія

Вже підтверджено ураження двох літаків на виробничих майданчиках Берієвського підприємства в Таганрозі. Першим знищеним літаком став А-100.

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук у прямому етері телеканалу Еспресо.

«Не один А-60. Вже підтверджено ураження двох літаків на виробничих площадках Берієвського підприємства. Перший — це А-100, літак дальнього радіолокаційного виявлення, який не був дороблений», — пояснив він.

За його словами, цей А-100 мав стати заміною А-50, які, як зазначив експерт, добре «підрихтовані» українськими силами. Він додав, що локатор на літаку ще не був встановлений, а сам борт згорів.

«Насправді таких літаків всього два. А-60-й теж побудований на базі Іл-76 — це експериментальні літаки для випробування лазерного озброєння Російської Федерації», — додав Лакійчук, коментуючи інші уражені об’єкти.

Павло Лакійчук також зазначив, що удару зазнав і складальний цех заводу. На його думку, ця атака є надзвичайно чутливою для російського військово-промислового комплексу.

«Тобто — оп, і відразу всю цю лінієчку для військово-промислового комплексу русні обрізали. Плюс вражений складальний цех Берієвського заводу», — сказав він.

Експерт наголосив, що удар був нанесений комбіновано — українськими «Нептунами», дронами та реактивними дронами.

«Це додає ще один плюсик у карму, як то кажуть. Це дуже складні операції — проривати протиповітряну оборону противника. Надскладно, але наші Сили оборони впорались. Це хороший заділ для подальших дій на цьому напрямку», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що у Таганрозі був знищений російський експериментальний літак А-60 — унікальна літальна лабораторія, що є носієм лазерної зброї.

Ми раніше інформували, що в результаті атаки українських дронів вибухи пролунали у Кстово, у Білгородській та Воронезькій областях, а також Краснодарському регіоні.