Самолет А-100 / © Википедия

Уже подтверждено поражение двух самолетов на производственных площадках Бериевского предприятия в Таганроге. Первым уничтоженным самолетом стал А-100.

Об этом рассказал руководитель программ программы Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в прямом эфире телеканала Эспрессо.

«Не один А-60. Уже подтверждено поражение двух самолетов на производственных площадках Бериевского предприятия. Первый — это А-100, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, не доработанный», — пояснил он.

По его словам, этот А-100 должен стать заменой А-50, которые, как отметил эксперт, хорошо «подрихтованы» украинскими силами. Он добавил, что локатор на самолете еще не был установлен, а сам борт сгорел.

«На самом деле таких самолетов всего два. А-60 тоже построен на базе Ил-76 — это экспериментальные самолеты для испытания лазерного вооружения Российской Федерации», — добавил Лакийчук, комментируя другие пораженные объекты.

Павел Лакийчук также отметил, что удар потерпел и сборочный цех завода. По его мнению, эта атака чрезвычайно чувствительна для российского военно-промышленного комплекса.

«То есть оп, и сразу всю эту линиечку для военно-промышленного комплекса русские обрезали. Плюс поражен сборочный цех Бериевского завода», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что удар был нанесен комбинированно — украинскими «Нептунами», дронами и реактивными дронами.

«Это добавляет еще один плюсик в карму, как говорится. Это очень сложные операции — прорывать противовоздушную оборону противника. Сложно, но наши Силы обороны справились. Это хороший задел для дальнейших действий в этом направлении», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Таганроге был уничтожен российский экспериментальный самолет А-60 — уникальная летательная лаборатория, являющаяся носителем лазерного оружия.

Мы ранее информировали, что в результате атаки украинских дронов взрывы прогремели в Кстово, Белгородской и Воронежской областях, а также Краснодарском регионе.