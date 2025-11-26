ТСН в социальных сетях

Массированный обстрел Запорожья: ВОВА рассказали о пострадавших

Вражеский массированный удар по Запорожью в ночь на 25 ноября повлек за собой масштабные разрушения и пожары.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Массированный обстрел Запорожья

Массированный обстрел Запорожья / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Ночью 25 ноября враг нанес массированный удар по Запорожью, в результате чего были повреждены семь многоэтажных жилых домов, автозаправка, магазин и несколько автомобилей.

В разных районах города возникли пожары, сообщает ГСЧС.

«Спасатели ликвидируют возгорание и проводят поисково-спасательные работы. Во время тушения пожара в одном из домов чрезвычайники спасли двух человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что в результате атаки врага на Запорожье госпитализированы 12 человек, повреждено по меньшей мере 7 многоэтажек.

Ранее сообщалось, что вечером вторника, 25 ноября, российская армия снова атаковала Запорожье, в городе раздались взрывы.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

