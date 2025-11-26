В РФ назвали фейком статью Bloomberg об участии Виткоффа в подготовке «мирного плана» для Трампа

Виткофф и Путин / © Associated Press

Представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg, что Стив Виткофф консультировал россиян, как лучше представить президенту США Дональду Трампу «мирный план» по Украине.

Он заявил, что «подстрекатели войны» пытаются сорвать мирный процесс, публикуя подобные материалы.

«Чем ближе мы к миру, тем отчаяннее становятся подстрекатели войны», — написал Дмитриев.

В свою очередь украинский журналист Виталий Портников напомнил, что речь идет о западных медиа, в которых подобные публикации появляются только при наличии реальной записи. В противном случае издание может столкнуться с судебным иском о клевете.

«Так что Bloomberg располагает реальной записью, которую можно предоставить на экспертизу. Иначе ни одна юридическая служба компании никогда бы не разрешила эту публикацию. Это вам не телеграмма канал», — отметил Портников.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф провел короткий телефонный разговор с Юрием Ушаковым, главным советником главы Кремля Путина по внешней политике. Он советовал, как именно Москва должна предложить Трампу план по Украине.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения, касающегося войны в Украине.