Европарламент одобрил интеграцию Украины в оборонную систему Евросоюза

Европарламент / © Associated Press

Европарламент сегодня, 25 ноября, утвердил резолюцию о том, что Украина до 2027 г. будет интегрирована в единую оборонную систему ЕС.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо рассказала корреспондентка Татьяна Высоцкая из Страсбурга.

«Сегодня, 25 ноября Европарламент утвердил две резолюции. Одна из них относилась к Европейской программе оборонной промышленности, которая сокращенно называется EDIP (European Defence Industry Programme)», — сообщила она.

Корреспондент подчеркнула, что ключевым в решении стало утверждение включения Украины в систему оборонной промышленности ЕС.

«Следует сказать, что на ее финансирование к 2027 году выделено 1,5 млрд евро, из которых пятая часть пойдет на то, чтобы Украина была вовлечена в систему оборонных производств Европы», — уточнила Высоцкая.

По ее словам, украинский оборонный сектор получит около 300 млн. евро в виде грантов. Эти средства могут получать предприятия и бизнесмены для создания совместных производств с европейскими партнерами или для масштабирования имеющихся мощностей.

«Таким образом, Украина до 2027 года будет интегрирована в единую оборонную систему ЕС», — подчеркнула она.

Журналистка также пояснила, что программа EDIP является частью более широкой инициативы «Готовность 2030», которая является флагманской для Евросоюза.

«В программе говорится, что ЕС до 2030 года хочет быть готовым отбить любую атаку извне, прежде всего со стороны РФ. Так что сегодняшняя резолюция утвердила и зафиксировала, что Украина будет частью оборонного комплекса ЕС», — отметила Высоцкая.

Ранее сообщалось, что Высокая представительница Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас 26 ноября проведет неформальную встречу Совета ЕС по иностранным делам по Украине.

Мы ранее информировали, что Евросоюз потратил на приобретение нефти, газа и других товаров из России больше денег, чем предоставил помощь Украине для защиты от государства-агрессоры.