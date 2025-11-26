- Дата публикации
Враг ночью нанес ракетный удар по Харьковщине — ОВА
Местные власти уточняют последствия удара, а информация о пострадавших пока не поступала.
Российские захватчики в ночь на 26 ноября нанесли ракетный удар по пригороду Харькова.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
«Враг нанес ракетные удары по пригороду Харькова, информирует ОВА. Последствия попадания уточняются», — говорится в сообщении.
Кроме того, Синегубов сообщил, что в настоящее время информация о пострадавших не поступала.
Перед этим местные паблики сообщали о взрывах, которые были слышны в городе.
Позже глава города Игорь Терехов уточнил, что взрывы прогремели за пределами Харькова.
Ранее сообщалось, что вражеский массированный удар по Запорожью в ночь на 25 ноября повлек за собой масштабные разрушения и пожары.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.