Враг ночью нанес ракетный удар по Харьковщине — ОВА

Местные власти уточняют последствия удара, а информация о пострадавших пока не поступала.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ обстреляла Харьковщину

РФ обстреляла Харьковщину / © Associated Press

Российские захватчики в ночь на 26 ноября нанесли ракетный удар по пригороду Харькова.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

«Враг нанес ракетные удары по пригороду Харькова, информирует ОВА. Последствия попадания уточняются», — говорится в сообщении.

Кроме того, Синегубов сообщил, что в настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Перед этим местные паблики сообщали о взрывах, которые были слышны в городе.

Позже глава города Игорь Терехов уточнил, что взрывы прогремели за пределами Харькова.

Ранее сообщалось, что вражеский массированный удар по Запорожью в ночь на 25 ноября повлек за собой масштабные разрушения и пожары.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

