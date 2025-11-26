Європарламент схвалив інтеграцію України в оборонну систему Євросоюзу

Європарламент / © Associated Press

Реклама

Європарламент сьогодні, 25 листопада, затвердив резолюцію про те, що Україна до 2027 року буде інтегрована в єдину оборонну систему ЄС.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо розповіла кореспондентка Тетяна Висоцька зі Страсбурга.

«Сьогодні, 25 листопада, Європарламент затвердив дві резолюції. Одна з них стосувалася Європейської програми оборонної промисловості, яка скорочено називається EDIP (European Defence Industry Programme)», — повідомила вона.

Реклама

Кореспондентка наголосила, що ключовим у рішенні стало затвердження включення України до системи оборонної промисловості ЄС.

«Слід сказати, що на її фінансування до 2027 року виділено 1,5 млрд євро, з яких п’ята частина піде на те, щоб Україна була долучена до системи оборонних виробництв Європи», — уточнила Висоцька.

За її словами, український оборонний сектор отримає близько 300 млн євро у вигляді грантів. Ці кошти зможуть отримувати підприємства та бізнесмени для створення спільних виробництв із європейськими партнерами або для масштабування наявних потужностей.

«Таким чином Україна до 2027 року буде інтегрована в єдину оборонну систему ЄС», — підкреслила вона.

Реклама

Журналістка також пояснила, що програма EDIP є частиною ширшої ініціативи «Готовність 2030», яка є флагманською для Євросоюзу.

«У програмі йдеться про те, що ЄС до 2030 року хоче бути готовим відбити будь-яку атаку ззовні, насамперед з боку РФ. Отже, сьогоднішня резолюція затвердила та зафіксувала, що Україна буде частиною оборонного комплексу ЄС», — зазначила Висоцька.

Раніше повідомлялося, що Висока представниця Європейського Союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас 26 листопада проведе неформальну зустріч Ради ЄС із закордонних справ щодо України.

Ми раніше інформували, що Євросоюз витратив на придбання нафти, газу та інших товарів з Росії більше грошей, ніж надав допомоги Україні для захисту від держави-агресорки.