Каллас скликає очільників МЗС Європи для термінового обговорення ситуації в Україні — деталі

Після переговорів у Женеві ЄС скликає міністрів для обговорення українського питання.

Каллас оголосила про нове засідання МЗС ЄС / © Associated Press

Каллас оголосила про нове засідання МЗС ЄС / © Associated Press

Висока представниця Європейського Союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас 26 листопада проведе неформальну зустріч Ради ЄС із закордонних справ.

Про це передає «Суспільне» з посиланням на інформацію в Європейській комісії.

Там зазначили, що деталі засідання оприлюднять пізніше. За даними агенції ANSA, обговорення триватиме у форматі відеоконференції, а ключовим питанням стане ситуація навколо України.

Що відомо про переговори в Женеві

Нагадаємо, 23 листопада в Женеві відбулася серія консультацій між представниками України, США та європейських держав.

Під час перемовин розглядали американську пропозицію щодо «мирного плану» для закінчення розпочатої Росією війни в Україні, а також позиції Києва та європейських партнерів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонований Вашингтоном підхід може включати важливі елементи українського бачення, які є критичними для національних інтересів України в майбутньому мирному плані.

