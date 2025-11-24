ТСН у соціальних мережах

Політика
8
1 хв

ЄС формує спільну позицію щодо мирної ініціативи Дональда Трампа — Мерц

Він наголосив на необхідності зупинити війну й повернути сторони до діалогу.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз формує спільну переговорну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

Про це він поінформував у відеозверненні, опублікованому на платформі X.

За словами Мерца, ЄС працює над тим, щоб підготувати узгоджений підхід, який буде прийнятним для України, США та європейських партнерів. Він наголосив на необхідності зупинити війну й повернути сторони до діалогу.

«Я погоджуюся з усіма, включаючи Україну та Америку, що кровопролиття має припинитися. Ми формуємо переговорну позицію, яка повинна бути достатньо сильною, щоб її можна було узгодити з Україною, Америкою та переконати Росію сісти за стіл переговорів», — зазначив канцлер.

Він додав, що ключове рішення щодо подальших кроків залежатиме від реакції Росії, адже саме вона продовжує агресію.

Мерц підкреслив, що ЄС прагне відіграти активну роль у формуванні майбутньої архітектури безпеки, що базуватиметься на підтримці України та зміцненні стабільності в Європі.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо і керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Женеві заявили, що досягли прогресу у досягненні можливої ​​угоди щодо запропонованого Вашингтоном мирного плану.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві, на яких обговорювався американський мирний план щодо України.

8
