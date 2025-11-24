ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто мстити своїм кривдникам

День, коли взаєморозуміння між людьми наближатиметься до нуля: в особистому житті можливі сварки, на роботі — конфлікти.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Проте в цей час також може скластися ситуація, за якої в кожного з’явиться можливість звести рахунки з людиною, яка нас образила, — робити цього не рекомендується.

Сьогодні, 24 листопада, пригадати колишні образи можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небезпечно комусь мститися.

Овен

Овни, що вирізняються злопам’ятністю і мстивістю, не упускають можливості за кожної нагоди пригадати зло людині, яка їх зачепила. Нинішній день винятком не стане, проте зірки наполегливо рекомендують їм відмовитися від помсти — вони нашкодять не іншим, а собі самим.

Стрілець

Стрільці, будучи людьми незлопам’ятними, дуже швидко забувають образи. Сьогодні ж у представників знака може прокинутися невластива їм мстивість, яка не доведе їх до добра — вони отримають здачі, якщо, звісно, підуть на поводі у злих думок.

Козоріг

Козороги не так часто затаюють злість на будь-кого — вони вважають за краще вилити свій гнів одразу, не відкладаючи процес відплати в довгу шухляду. Але сьогодні вони можуть вирішити, що настав час відповісти на образу образою — у такому разі бумеранг може дати про себе знати дуже швидко.

