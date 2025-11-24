Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють спілкуватися з маленькими дітьми

Гороскоп / © Credits

Реклама

Насправді таке твердження далеко не завжди відповідає реальності, особливо коли йдеться про зовсім маленьких дітей — не немовлят, але ще й не підлітків: багато хто зазнає труднощів у знаходженні з ними спільної мови. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють спілкуватися з маленькими дітьми.

Овен

Овнам для спілкування з маленькими людьми бракує того, без чого воно просто неможливе, — терпіння. Представники знака надто поспішають — як у переносному, так і в найпрямішому розумінні, в той час як діалог із людиною, якій від роду лише кілька років, повинен бути неквапливим — вона не встигає за перебігом думок дорослих.

Козоріг

Козорогам для спілкування потрібен повноцінний співрозмовник, тому вони починають розмовляти з дітьми — включно з їхніми власними нащадками — тільки тоді, коли ті досягають підліткового віку. Доки ж цього не сталося, їм з ними просто нецікаво, оскільки вони не можуть знайти тему для спілкування, яка цікавила б обидві сторони.

Реклама

Близнята

Близнята не розуміють, що хочуть їм сказати маленькі діти — жоден бік їхньої двоїстої натури не сприймає теми для розмови, які пропонуються їм малолітніми співрозмовниками, всерйоз. У тих випадках, коли представники знака змушені вести подібні діалоги, вони відчайдушно нудьгують і прагнуть якнайшвидше «згорнути» розмову.