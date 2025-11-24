Астрологічний прогноз на 24 листопада

Єдиноріг / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день кардинальних змін, які потребуватимуть чіткого плану і точного розрахунку.

Символ дня: Єдиноріг.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний аквамарин.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, бірюза.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, небезпечні серйозними ускладненнями, тому потрібно відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися міри — переїдати так само небажано, як і недоїдати.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Реклама

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, спрямовані на залучення талану в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі не потребують розшифрування — все буде зрозуміло і так.

Табу дня: не можна нікому «рити яму»: будь-який негатив обернеться проти того, від кого він виходить.

Цитата дня: «Людина, яка відчула вітер змін, повинна будувати не щит від вітру, а вітряк» (Мао Цзедун).