Астрологічний прогноз на 24 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Єдиноріг

Єдиноріг / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день кардинальних змін, які потребуватимуть чіткого плану і точного розрахунку.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний аквамарин.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, небезпечні серйозними ускладненнями, тому потрібно відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися міри — переїдати так само небажано, як і недоїдати.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, спрямовані на залучення талану в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі не потребують розшифрування — все буде зрозуміло і так.

Табу дня: не можна нікому «рити яму»: будь-який негатив обернеться проти того, від кого він виходить.

Цитата дня: «Людина, яка відчула вітер змін, повинна будувати не щит від вітру, а вітряк» (Мао Цзедун).

