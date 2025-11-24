Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз формирует общую переговорную позицию по мирной инициативе президента США Дональда Трампа.

Об этом он проинформировал в видеообращении, опубликованном на платформе X.

По словам Мерца, ЕС работает над тем, чтобы подготовить согласованный подход, который будет приемлем для Украины, США и европейских партнеров. Он отметил необходимость остановить войну и вернуть стороны к диалогу.

«Я соглашаюсь со всеми, включая Украину и Америку, что кровопролитие должно прекратиться. Мы формируем переговорную позицию, которая должна быть достаточно сильна, чтобы ее можно было согласовать с Украиной, Америкой и убедить Россию сесть за стол переговоров», — отметил канцлер.

Он добавил, что ключевое решение по дальнейшим шагам будет зависеть от реакции России, ведь именно она продолжает агрессию.

Мерц подчеркнул, что ЕС стремится играть активную роль в формировании будущей архитектуры безопасности, которая будет основываться на поддержке Украины и укреплении стабильности в Европе.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Женеве заявили, что достигли прогресса в достижении возможного соглашения по предложенному Вашингтоном мирному плану.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом во время переговоров в Женеве, на которых обсуждался американский мирный план по Украине.