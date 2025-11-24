- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
В Конгрессе США хотят проверить мирное соглашение между Украиной и РФ
Любые договоренности по завершению войны в Украине должны пройти проверку Конгресса, особенно в части гарантий безопасности.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Конгресс США должен получить возможность рассмотреть предложенное мирное соглашение между Украиной и Россией и оценить его ключевые положения.
Об этом он написал в соцсети X.
По словам американского политика, такой план может стать шансом достойного и справедливого завершения войны. Он отметил, что Конгресс должен иметь возможность проанализировать все гарантии безопасности, которые могут содержаться в предстоящем соглашении.
«Крепкий мир в Украине должен обеспечить, что Россия не сможет начать новое вторжение в будущем. Рассмотрение вопроса в Конгрессе позволит нам добиться этой цели», — подчеркнул Грэм.
Он также сравнил необходимость контроля Конгресса над потенциальным соглашением с Украиной с практикой, согласно которому американские законодатели проверяют все ядерные договоренности с Ираном.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Женеве заявили, что достигли прогресса в достижении возможного соглашения по предложенному Вашингтоном мирному плану.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом во время переговоров в Женеве, на которых обсуждался американский мирный план по Украине.