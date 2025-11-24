В Конгрессе США хотят проверить мирное соглашение между Украиной и РФ

Линдси Грэм / © Associated Press

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Конгресс США должен получить возможность рассмотреть предложенное мирное соглашение между Украиной и Россией и оценить его ключевые положения.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам американского политика, такой план может стать шансом достойного и справедливого завершения войны. Он отметил, что Конгресс должен иметь возможность проанализировать все гарантии безопасности, которые могут содержаться в предстоящем соглашении.

«Крепкий мир в Украине должен обеспечить, что Россия не сможет начать новое вторжение в будущем. Рассмотрение вопроса в Конгрессе позволит нам добиться этой цели», — подчеркнул Грэм.

Он также сравнил необходимость контроля Конгресса над потенциальным соглашением с Украиной с практикой, согласно которому американские законодатели проверяют все ядерные договоренности с Ираном.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Женеве заявили, что достигли прогресса в достижении возможного соглашения по предложенному Вашингтоном мирному плану.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом во время переговоров в Женеве, на которых обсуждался американский мирный план по Украине.