У Конгресі США хочуть перевірити мирну угоду між Україною та РФ

Будь-які домовленості щодо завершення війни в Україні мають пройти перевірку Конгресу, особливо в частині безпекових гарантій.

Ліндсі Грем

Ліндсі Грем / © Associated Press

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США має отримати можливість розглянути запропоновану мирну угоду між Україною та Росією та оцінити її ключові положення.

Про це він написав у соцмережі X.

За словами американського політика, такий план може стати шансом для достойного і справедливого завершення війни. Він зазначив, що Конгрес повинен мати змогу проаналізувати всі гарантії безпеки, які можуть міститися в майбутній угоді.

«Міцний мир в Україні має забезпечити, що Росія не зможе розпочати нове вторгнення в майбутньому. Розгляд питання в Конгресі дозволить нам досягти цієї мети», — наголосив Грем.

Він також порівняв потребу контролю Конгресу над потенційною угодою з Україною з практикою, за якою американські законодавці перевіряють усі ядерні домовленості з Іраном.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо і керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Женеві заявили, що досягли прогресу у досягненні можливої ​​угоди щодо запропонованого Вашингтоном мирного плану.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві, на яких обговорювався американський мирний план щодо України.

