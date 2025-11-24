- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
У Конгресі США хочуть перевірити мирну угоду між Україною та РФ
Будь-які домовленості щодо завершення війни в Україні мають пройти перевірку Конгресу, особливо в частині безпекових гарантій.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США має отримати можливість розглянути запропоновану мирну угоду між Україною та Росією та оцінити її ключові положення.
Про це він написав у соцмережі X.
За словами американського політика, такий план може стати шансом для достойного і справедливого завершення війни. Він зазначив, що Конгрес повинен мати змогу проаналізувати всі гарантії безпеки, які можуть міститися в майбутній угоді.
«Міцний мир в Україні має забезпечити, що Росія не зможе розпочати нове вторгнення в майбутньому. Розгляд питання в Конгресі дозволить нам досягти цієї мети», — наголосив Грем.
Він також порівняв потребу контролю Конгресу над потенційною угодою з Україною з практикою, за якою американські законодавці перевіряють усі ядерні домовленості з Іраном.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо і керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Женеві заявили, що досягли прогресу у досягненні можливої угоди щодо запропонованого Вашингтоном мирного плану.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві, на яких обговорювався американський мирний план щодо України.