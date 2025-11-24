ВСУ увеличили потери российской армии: какие успехи за сутки

Российская военная форма / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Потери российской армии за сутки 23 ноября составляют 1 190 бойцов ликвидированными и ранеными. Кроме того, украинские военные уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России в войне против Украины на 24 ноября ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 166 450 (+1 190) человек

танков — 11 366 (+3) ед.

боевых бронированных машин — 23 620 (+5) ед.

артиллерийских систем — 34 626 (+41) ед.

РСЗО — 1 549 (+0) ед.

средств ПВО — 1 248 (+0) ед.

самолетов — 428 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 83 769 (+431) ед.

крылатых ракет — 3 981 (+0) ед.

кораблей/катеров — 28 (+0) ед.

подводных лодок — 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 68 006 (+84) ед.

специальной техники — 4 003 (+0) ед.

К слову, спецназовцы «Альфы» СБУ нанесли прицельные удары по позициям оккупантов на захваченной части Донецкой области, уничтожив пулеметные расчеты, снайперов и операторов FPV на башне в Покровске, а также склады с дронами Zala и «Гербера» в тылу.