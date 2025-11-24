- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ увеличили потери российской армии: какие успехи за сутки
Украинские военные также уничтожили большое количество БпЛА оперативно-тактического уровня (+431) и десятки артиллерийских систем (+41).
Потери российской армии за сутки 23 ноября составляют 1 190 бойцов ликвидированными и ранеными. Кроме того, украинские военные уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России в войне против Украины на 24 ноября ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 166 450 (+1 190) человек
танков — 11 366 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 23 620 (+5) ед.
артиллерийских систем — 34 626 (+41) ед.
РСЗО — 1 549 (+0) ед.
средств ПВО — 1 248 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 83 769 (+431) ед.
крылатых ракет — 3 981 (+0) ед.
кораблей/катеров — 28 (+0) ед.
подводных лодок — 1 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 68 006 (+84) ед.
специальной техники — 4 003 (+0) ед.
К слову, спецназовцы «Альфы» СБУ нанесли прицельные удары по позициям оккупантов на захваченной части Донецкой области, уничтожив пулеметные расчеты, снайперов и операторов FPV на башне в Покровске, а также склады с дронами Zala и «Гербера» в тылу.