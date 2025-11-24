ТСН у соціальних мережах

Війна
190
1 хв

ЗСУ збільшили втрати російської армії: які успіхи за добу

Українські військові також знищили велику кількість БпЛА оперативно-тактичного рівня (+431) та десятки артилерійських систем (+41).

Ірина Лаб'як
Російська військова форма

Російська військова форма / © Associated Press

Втрати російської армії за добу 23 листопада становлять 1 190 бійців ліквідованими та пораненими. Окрім того, українські військові знищили десятки одиниць ворожого озброєння і техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України на 24 листопада орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 166 450 (+1 190) осіб

  • танків — 11 366 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 23 620 (+5) од.

  • артилерійських систем — 34 626 (+41) од.

  • РСЗВ — 1 549 (+0) од.

  • засобів ППО — 1 248 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 83 769 (+431) од.

  • крилатих ракет — 3 981 (+0) од.

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.

  • підводних човнів — 1 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 006 (+84) од.

  • спеціальної техніки — 4 003 (+0) од.

До слова, спецпризначенці «Альфи» СБУ завдали прицільних ударів по позиціях окупантів на захопленій частині Донеччини, знищивши кулеметні розрахунки, снайперів та операторів FPV на вежі в Покровську, а також склади з дронами Zala та «Гербера» в тилу.

190
