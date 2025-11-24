- Дата публікації
ЗСУ збільшили втрати російської армії: які успіхи за добу
Українські військові також знищили велику кількість БпЛА оперативно-тактичного рівня (+431) та десятки артилерійських систем (+41).
Втрати російської армії за добу 23 листопада становлять 1 190 бійців ліквідованими та пораненими. Окрім того, українські військові знищили десятки одиниць ворожого озброєння і техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України на 24 листопада орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 166 450 (+1 190) осіб
танків — 11 366 (+3) од.
бойових броньованих машин — 23 620 (+5) од.
артилерійських систем — 34 626 (+41) од.
РСЗВ — 1 549 (+0) од.
засобів ППО — 1 248 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 83 769 (+431) од.
крилатих ракет — 3 981 (+0) од.
кораблів/катерів — 28 (+0) од.
підводних човнів — 1 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 006 (+84) од.
спеціальної техніки — 4 003 (+0) од.
До слова, спецпризначенці «Альфи» СБУ завдали прицільних ударів по позиціях окупантів на захопленій частині Донеччини, знищивши кулеметні розрахунки, снайперів та операторів FPV на вежі в Покровську, а також склади з дронами Zala та «Гербера» в тилу.