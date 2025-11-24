США и Украина согласовали обновленный проект мирного плана: заявление Белого дома

Белый дом / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Переговоры о мирном предложении США, которые состоялись 23 ноября в Женеве, в американской администрации назвали «конструктивными, целенаправленными и уважительными, подчеркивая общее обязательство достичь справедливого и прочного мира».

Стороны согласились, что консультации были очень продуктивными. Дискуссии показали значительный прогресс в направлении согласования позиций и определения четких следующих шагов.

«Они подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. В результате обсуждений стороны разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение«, — указано в заявлении Белого дома.

Украинская делегация подтвердила свою благодарность за непоколебимую преданность США и президента Дональда Трампа неустанным усилиям Киева, направленным на прекращение войны.

Украина и США договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни. Стороны будут оставаться в тесном контакте со своими европейскими партнерами по мере продвижения процесса.

В Белом доме акцентировали, что окончательные решения в рамках этого рамочного соглашения будут принимать президенты Украины и США.

Напомним, ранее Офис президента Украины сообщил, что на встрече в Женеве представители Вашингтона и Киева подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру. Переговоры, названные «конструктивными» и «крайне продуктивными», обеспечили существенный прогресс в согласовании позиций. Стороны подтвердили необходимость полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.

По данным Reuters, американские и украинские чиновники обсуждают возможный визит президента Владимира Зеленского в США уже на этой неделе. Главная цель поездки — личное обсуждение с Трампом чувствительных элементов мирного плана.