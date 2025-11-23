Домой "на щите" вернулась боевой медик Ярина Мруць "Афина"

Ярина Мруць Фото Яворовский городской совет

Реклама

На фронте погибла Ярина Мруць — 26-летняя медикиня с позывным «Афина».

Об этом сообщил Яворовский городской совет.

В 15-ть поступила в медуниверситет: что известно о Ярине Мруц

Ярина родилась 5 мая 1999 года в поселке Нагачев Львовской области. Там и сегодня живет большая семья. С детства она отличалась способностями и любовью к учебе — была настолько успешной, что перешла сразу ко второму классу.

Реклама

«В школе отличалась острым умом и любознательностью, поэтому экстерном сразу пошла в 2 класс», — рассказали в громаде.

После блестящей сдачи ВНО девушка в 15 лет поступила в Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова.

В 2022 году Ярина работала врачом-интерном скорой медицинской помощи. В это время на войне погиб ее близкий друг — эта трагедия стала для нее переломным моментом и побудила добровольно уйти на фронт, чтобы спасать других.

На фронте погибла Ярина Мруць Фото: Яворовский городской совет

Служба и путь в Вооруженных силах

В марте 2023 года Ярина мобилизовалась в 24-ю отдельную механизированную бригаду. Начинала как санитарная инструктор, но благодаря профессионализму и самоотверженности быстро росла в военной карьере.

Реклама

В 2024 году она получила офицерское звание лейтенанта и возглавила медпункт 210 отдельного штурмового полка.

Побратимы вспоминают «Афину» как человека, который никогда не отказывался от сложной работы, действовал четко и уверенно даже под обстрелами и всегда поддерживал других — несмотря на ежедневные вызовы войны.

Последнее уважение

Прощание с Яриной Мруць состоялось 23 ноября. Для Украины, друзей и всех, кто знал ее лично или работал рядом, это огромная потеря.

Напомним, 19 ноября армия РФ атаковала Тернополь. Во время этого ракета попала в жилую многоэтажку.