Сделал это ради нее: трогательный поступок принца Филиппа в день его свадьбы с принцессой Елизаветой

Принц Филипп и принцесса Елизавета / © Associated Press

Сказочный роман покойной королевы Елизаветы II и принца Филиппа начался с любви с первого взгляда — их первая встреча произошла в 1934 году, когда Елизавете было всего восемь лет. Хотя они были еще слишком юны для отношений, когда их пути снова пересеклись в Дартмуте в 1939 году, между ними быстро пробежала искра, поскольку 13-летняя принцесса «не сводила глаз с» Филиппа Маунтбеттена, которому тогда было 18 лет, по словам Мэрион Кроуфорд, няни Елизаветы, пишет Daily Mail.

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа / © Associated Press

А последовавшая за этим история любви стала настоящей идиллией и привела к радостной помолвке в июле 1947 года, когда счастливая пара появилась на балконе Букингемского дворца под рев ликующей толпы.

Эта новость стала желанным лучом света для Лондона, пострадавшего от бомбардировок и все еще восстанавливающегося от разрушительных последствий Второй мировой войны.

Все больше уставая от испытаний и невзгод военного времени, страна с нетерпением ожидала блеска и гламура предстоящей королевской свадьбы, которая должна была состояться всего через четыре месяца, 20 ноября 1947 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа / © Associated Press

Особенно показательным знаком непоколебимой преданности будущей невесте стало то, что принц Филипп даже бросил курить утром в день их свадьбы.

В своей книге «Филипп: окончательный портрет» королевский биограф Джайлс Брандрет подробно описал их сказочную свадьбу, в том числе ряд ошибок, из-за которых этот день оказался на грани провала, а также решение Филиппа бросить курить по просьбе Елизаветы.

Объясняя причины, по которым принцесса умоляла своего нового жениха бросить эту пагубную привычку, г-н Брандрет написал: «Принцесса Елизавета видела, какое влияние сигареты оказывают на ее отца, и не хотела, чтобы ее муж курил». Принц Филипп согласился на такой шаг ради своей будущей жены.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / © Getty Images

