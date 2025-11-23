В красном латексном комбинезоне: певица Бейонсе с мужем приехала в Лас-Вегас на спортивное мероприятие

Бейонсе и Jay-Z / © Getty Images

Бейонсе и Jay-Z запечатлели на на трассе Las Vegas Strip Circuit в Лас-Вегасе, когда они приехали, чтобы поприсутствовать на спортивных состязаниях.

44-летняя певица появилась на публике в красном латексном комбинезоне, который состоял из коротких шорт и куртки с длинными рукавами, а сверху набросила такой же красный плащ. Бейонсе была в нюдовых колготах в сетку, обула красные туфли на платформе и высоких каблуках, на голове у нее была черная бейсболка, а на шее металлическое колье. Также артистка держала в руке маленькую черную сумку, к которой был привязан платок.

Ее муж Jay-Z был в черной кофте, куртке, широких брюках и обут в рыжие ботинки Timberland. У него на голове была черная шапка, под которой были дреды и надел солнцезащитные очки.

Ранее мы показывали, как Бейонсе в ковбойской шляпе и дениме появилась на модном шоу Louis Vuitton.