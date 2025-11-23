- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
46
- 46
1 мин
- 1 мин
В красном латексном комбинезоне: певица Бейонсе с мужем приехала в Лас-Вегас на спортивное мероприятие
Звездные супруги появились на Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе.
Бейонсе и Jay-Z запечатлели на на трассе Las Vegas Strip Circuit в Лас-Вегасе, когда они приехали, чтобы поприсутствовать на спортивных состязаниях.
44-летняя певица появилась на публике в красном латексном комбинезоне, который состоял из коротких шорт и куртки с длинными рукавами, а сверху набросила такой же красный плащ. Бейонсе была в нюдовых колготах в сетку, обула красные туфли на платформе и высоких каблуках, на голове у нее была черная бейсболка, а на шее металлическое колье. Также артистка держала в руке маленькую черную сумку, к которой был привязан платок.
Ее муж Jay-Z был в черной кофте, куртке, широких брюках и обут в рыжие ботинки Timberland. У него на голове была черная шапка, под которой были дреды и надел солнцезащитные очки.
