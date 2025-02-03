Выглядела на 18 лет: дочь Бейонсе опять удивила взрослым внешним видом в вечернем платье

Бейонсе получила свою первую премию "Грэмми" в номинации "Альбом года" за Cowboy Carter и вывела на сцену старшую дочь, чтобы принять эту награду.

Несмотря на то, что Бейонсе является певицей с наибольшим количеством номинаций за всю историю премии "Грэмми" (всего 99 номинаций за ее карьеру), статуэтку "Альбом года" она ранее не получала.

12-летняя дочь певицы и рэпера Jay-Z пришла поддержать свою маму в важный день.

Блю Айви Картер и Бейонсе / Фото: Associated Press

Блю Айви Картер вышла на сцену с Бейонсе держа ее за руку. На красавица было в тот день длинное платье-бюстье кобальтового цвета с небольшим шлейфом.

Образ она дополнила прической с длинными косичками, ярким макияжем, а также маникюром с голубым дизайном. Шею и запястья Блу Айви украшали украшения с бриллиантами.

Блю Айви Картер и Бейонсе / Фото: Associated Press

Когда ее матьу получила награду, Блю Айви нежно ее обняла, что растрогало Бейонсе.

Блю Айви Картер и Бейонсе / Фото: Associated Press

Сама Бейонсе была в тот день одета в золотое обтягивающее платье с вышивкой от известного французского Модного дома Schiaparelli.

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