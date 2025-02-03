В обтягивающем платье и белом парике: рассматриваем наряд, в котором Бейонсе получила "Грэмми"

Певица выбрала платье под цвет награды.
Бейонсе получила в этом году на церемонии "Грэмми" наибольшее количество номинаций - одиннадцать, что стало новым рекордом среди женщин-исполнителей. Ранее она делила этот рекорд с певицей Лорин Хилл, которая получила 10 номинаций на церемонии 1999 года.
С общим количеством в 99 номинаций за карьеру, Бейонсе стала самым номинированным артистом в истории "Грэмми".
На 67-й церемонии она появилась в золотом платье с вышивкой, которое было от известного французского Модного дома Schiaparelli. У наряда было глубокое декольте, вырез под грудью и декор бисером с пайетками. Дополняли платье высокие перчатки, которые были в таком же стиле. Певица также надела массивные серьги, сделала красивый вечерний макияж и надела парик с длинными, прямыми и белыми волосами.
Вручила награду на сцене Бейонсе коллега - певица Тейлор Свифт, которая тоже была номинирована, но не получила ни одной статуэтки. На Свифт в тот день было короткое красное платье от Vivienne Westwood.
Также внимание привлекло то, что Бейонсе пришла на церемонию со своим мужем Jay-Z и дочерью Блю Айви. Рэпер сопровождал жену несмотря на скандал с P. Diddy и слухами об их разводе.
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